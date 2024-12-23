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Муртаева Домна Яковлева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Муртаева Домна Яковлева
Пол
жен
Номер записи
2877
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
100
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Муртаева Нестора Лазарева [3]
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 610об-611
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 100
01 | Муртаев Лазарь Матвеев: 32 / - | крестьянин - глава
02 | Муртаева Евфросиния: - / 24 | крестьянка - жена Муртаева Лазаря Матвеева [1]
03 | Муртаев Нестор Лазарев: 12 / 30 | крестьянин - сын Муртаева Лазаря Матвеева [1]
04 | Муртаева Домна Яковлева: - / 32 | крестьянка - жена Муртаева Нестора Лазарева [3]
05 | Муртаев Архип Лазарев: 2,5 / 20,5 | крестьянин - сын Муртаева Лазаря Матвеева [1]
06 | Муртаев Василий Лазарев: 1,5 / 19,5 | крестьянин - сын Муртаева Лазаря Матвеева [1]
Комментарий наборщика
Отчество в документе не указано. Уточнено по исповедной росписи 1825 г. (ЦАНО ф.570 оп.559А д.959 л.911).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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