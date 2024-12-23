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Малыженков Родион Савельев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Малыженков Родион Савельев
Пол
муж
Номер записи
2871
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
99
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Малыженкова Савелия Васильева [2]
Возраст по прошлой РС
2,5
Возраст по текущей РС
20,5
Год рождения вычисленный
1813
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 609об-610
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 99
01 | Малыженков Никита Ефимов: 49 / - | крестьянин - глава
02 | Малыженков Савелий Васильев: 24 / 42 | крестьянин - зять Малыженкова Никиты Ефимова [1]
03 | Малыженкова Феодосия Петрова: - / 41 | крестьянка - жена Малыженкова Савелия Васильева [2]
04 | Малыженкова Евдокия Савельева: - / - | крестьянка - дочь Малыженкова Савелия Васильева [2]
05 | Малыженков Трофим Савельев: 6 / - | крестьянин - сын Малыженкова Савелия Васильева [2]
06 | Малыженкова Евфимия Трофимова: - / 5,5 | крестьянка - дочь Малыженкова Трофима Савельева [5]
07 | Малыженков Родион Савельев: 2,5 / 20,5 | крестьянин - сын Малыженкова Савелия Васильева [2]
08 | Малыженков Сергей Савельев: - / 16,5 | крестьянин - сын Малыженкова Савелия Васильева [2]
09 | Малыженков Андрей Савельев: - / 14,5 | крестьянин - сын Малыженкова Савелия Васильева [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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