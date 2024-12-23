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Малыженков Трофим Савельев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Малыженков Трофим Савельев
Пол
муж
Номер записи
2869
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
99
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Малыженкова Савелия Васильева [2]
Возраст по прошлой РС
6
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1831
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 609об-610
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 99
01 | Малыженков Никита Ефимов: 49 / - | крестьянин - глава
02 | Малыженков Савелий Васильев: 24 / 42 | крестьянин - зять Малыженкова Никиты Ефимова [1]
03 | Малыженкова Феодосия Петрова: - / 41 | крестьянка - жена Малыженкова Савелия Васильева [2]
04 | Малыженкова Евдокия Савельева: - / - | крестьянка - дочь Малыженкова Савелия Васильева [2]
05 | Малыженков Трофим Савельев: 6 / - | крестьянин - сын Малыженкова Савелия Васильева [2]
06 | Малыженкова Евфимия Трофимова: - / 5,5 | крестьянка - дочь Малыженкова Трофима Савельева [5]
07 | Малыженков Родион Савельев: 2,5 / 20,5 | крестьянин - сын Малыженкова Савелия Васильева [2]
08 | Малыженков Сергей Савельев: - / 16,5 | крестьянин - сын Малыженкова Савелия Васильева [2]
09 | Малыженков Андрей Савельев: - / 14,5 | крестьянин - сын Малыженкова Савелия Васильева [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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