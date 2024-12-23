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Орлов Михей Федотов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Орлов Михей Федотов
Пол
муж
Номер записи
2861
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
98
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Орлова Федота Михайлова [1]
Возраст по прошлой РС
18
Причина выбытия
умер
Год убытия
1825
Год рождения вычисленный
1798
Год смерти
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 609об-610
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 98
01 | Орлов Федот Михайлов: 44 / - | крестьянин - глава
02 | Орлова Прасковья Ильина: - / 60 | крестьянка - жена Орлова Федота Михайлова [1]
03 | Орлова Ксения Александрова: - / 25 | крестьянка - племянница Орлова Федота Михайлова [1]
04 | Орлова Прасковья Александрова: - / 22 | крестьянка - племянница Орлова Федота Михайлова [1]
05 | Орлов Иван Федотов: 24 / - | крестьянин - сын Орлова Федота Михайлова [1]
06 | Орлова Евдокия Михайлова: - / 34 | крестьянка - жена Орлова Ивана Федотова [5]
07 | Орлов Михей Федотов: 18 / - | крестьянин - сын Орлова Федота Михайлова [1]
08 | Орлов Дорофей Иванов: - / 15,5 | крестьянин - сын Орлова Ивана Федотова [5]
09 | Орлов Абрам Иванов: - / 8 | крестьянин - сын Орлова Ивана Федотова [5]
10 | Орлов Петр Федотов: 1 / 19 | крестьянин - сын Орлова Федота Михайлова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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