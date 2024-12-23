Орлова Прасковья Александрова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Орлова Прасковья Александрова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2858
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 98
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- племянница Орлова Федота Михайлова [1]
- Возраст по текущей РС
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1812
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 609об-610
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 98
01 | Орлов Федот Михайлов: 44 / - | крестьянин - глава
02 | Орлова Прасковья Ильина: - / 60 | крестьянка - жена Орлова Федота Михайлова [1]
03 | Орлова Ксения Александрова: - / 25 | крестьянка - племянница Орлова Федота Михайлова [1]
04 | Орлова Прасковья Александрова: - / 22 | крестьянка - племянница Орлова Федота Михайлова [1]
05 | Орлов Иван Федотов: 24 / - | крестьянин - сын Орлова Федота Михайлова [1]
06 | Орлова Евдокия Михайлова: - / 34 | крестьянка - жена Орлова Ивана Федотова [5]
07 | Орлов Михей Федотов: 18 / - | крестьянин - сын Орлова Федота Михайлова [1]
08 | Орлов Дорофей Иванов: - / 15,5 | крестьянин - сын Орлова Ивана Федотова [5]
09 | Орлов Абрам Иванов: - / 8 | крестьянин - сын Орлова Ивана Федотова [5]
10 | Орлов Петр Федотов: 1 / 19 | крестьянин - сын Орлова Федота Михайлова [1]
- Комментарий наборщика
- Дочь Орлова Александра Михайлова. В ревизии 1816 г. записана во дворе отца (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.37об-38: двор №99).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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