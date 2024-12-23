Терещенков Макар Гурьянов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Терещенков Макар Гурьянов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2853
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 97
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Терещенкова Гурьяна Васильева [1]
- Дата рождения, указанная в РС
- 1823
- Возраст по текущей РС
- 10,5
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 608об-609
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 97
01 | Терещенков Гурьян Васильев: 32 / - | крестьянин - глава
02 | Терещенкова Феврония Петрова: - / 47 | крестьянка - жена Терещенкова Гурьяна Васильева [1]
03 | Терещенкова Марфа Гурьянова: - / 21 | крестьянка - дочь Терещенкова Гурьяна Васильева [1]
04 | Терещенков Василий Гурьянов: 8 / - | крестьянин - сын Терещенкова Гурьяна Васильева [1]
05 | Терещенков Никанор Гурьянов: 5 / 23 | крестьянин - сын Терещенкова Гурьяна Васильева [1]
06 | Терещенков Семен Гурьянов: - / 15,5 | крестьянин - сын Терещенкова Гурьяна Васильева [1]
07 | Терещенков Макар Гурьянов: - / 10,5 | крестьянин - сын Терещенкова Гурьяна Васильева [1]
08 | Терещенков Иван Васильев: 29 / - | крестьянин - брат Терещенкова Гурьяна Васильева [1]
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