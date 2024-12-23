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Маюрова Прасковья Иванова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Маюрова Прасковья Иванова
Пол
жен
Номер записи
2844
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
96
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Маюрова Осипа Кузьмина [4]
Возраст по текущей РС
33
Год рождения вычисленный
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 608об-609
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 96
01 | Маюров Кузьма Иванов: 41 / - | крестьянин - глава
02 | Маюров Макей Кузьмин: 20 / 38 | крестьянин - сын Маюрова Кузьмы Иванова [1]
03 | Маюрова Екатерина Васильева: - / 38 | крестьянка - жена Маюрова Макея Кузьмина [2]
04 | Маюров Осип Кузьмин: 9 / 27 | крестьянин - сын Маюрова Кузьмы Иванова [1]
05 | Маюрова Прасковья Иванова: - / 33 | крестьянка - жена Маюрова Осипа Кузьмина [4]
06 | Маюров Павел Осипов: - / 9,5 | крестьянин - сын Маюрова Осипа Кузьмина [4]
07 | Маюров Максим Осипов: - / 2,5 | крестьянин - сын Маюрова Осипа Кузьмина [4]
Комментарий наборщика
Отчество в документе не указано. Уточнено по исповедной росписи 1825 г. (ЦАНО ф.570 оп.559А д.959 л.912).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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