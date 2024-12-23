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Маюров Макей Кузьмин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Маюров Макей Кузьмин
Пол
муж
Номер записи
2841
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
96
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Маюрова Кузьмы Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
20
Возраст по текущей РС
38
Год рождения вычисленный
1796
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 608об-609
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 96
01 | Маюров Кузьма Иванов: 41 / - | крестьянин - глава
02 | Маюров Макей Кузьмин: 20 / 38 | крестьянин - сын Маюрова Кузьмы Иванова [1]
03 | Маюрова Екатерина Васильева: - / 38 | крестьянка - жена Маюрова Макея Кузьмина [2]
04 | Маюров Осип Кузьмин: 9 / 27 | крестьянин - сын Маюрова Кузьмы Иванова [1]
05 | Маюрова Прасковья Иванова: - / 33 | крестьянка - жена Маюрова Осипа Кузьмина [4]
06 | Маюров Павел Осипов: - / 9,5 | крестьянин - сын Маюрова Осипа Кузьмина [4]
07 | Маюров Максим Осипов: - / 2,5 | крестьянин - сын Маюрова Осипа Кузьмина [4]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Маеров (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.36об-37: двор №94).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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