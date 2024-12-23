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Каманин Евдоким Ефимов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Каманин Евдоким Ефимов
Пол
муж
Номер записи
2839
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
95
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Каманина Ефима Петрова [1]
Дата рождения, указанная в РС
1825
Возраст по текущей РС
8,5
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 608об-609
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 95
01 | Каманин Ефим Петров: 22 / 40 | крестьянин - глава
02 | Каманина Агрипина: - / 22 | крестьянка - жена Каманина Ефима Петрова [1]
03 | Каманина Евдокия Петрова: - / 31 | крестьянка - сестра Каманина Ефима Петрова [1]
04 | Каманина Анна Ефимова: - / 4 | крестьянка - дочь Каманина Ефима Петрова [1]
05 | Каманин Яков Ефимов: - / 12,5 | крестьянин - сын Каманина Ефима Петрова [1]
06 | Каманин Евдоким Ефимов: - / 8,5 | крестьянин - сын Каманина Ефима Петрова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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