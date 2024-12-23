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Каманин Ефим Петров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Каманин Ефим Петров
Пол
муж
Номер записи
2834
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
95
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
22
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1794
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 608об-609
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 95
01 | Каманин Ефим Петров: 22 / 40 | крестьянин - глава
02 | Каманина Агрипина: - / 22 | крестьянка - жена Каманина Ефима Петрова [1]
03 | Каманина Евдокия Петрова: - / 31 | крестьянка - сестра Каманина Ефима Петрова [1]
04 | Каманина Анна Ефимова: - / 4 | крестьянка - дочь Каманина Ефима Петрова [1]
05 | Каманин Яков Ефимов: - / 12,5 | крестьянин - сын Каманина Ефима Петрова [1]
06 | Каманин Евдоким Ефимов: - / 8,5 | крестьянин - сын Каманина Ефима Петрова [1]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Булдин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.38об-39: двор №101).
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