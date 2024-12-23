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Муртаев Николай Алексеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Муртаев Николай Алексеев
Пол
муж
Номер записи
2828
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
94
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
41
Возраст по текущей РС
59
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 607об-608
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 94
01 | Муртаев Николай Алексеев: 41 / 59 | крестьянин - глава
02 | Муртаева Матрена Федотова: - / 54 | крестьянка - жена Муртаева Николая Алексеева [1]
03 | Муртаева Степанида Николаева: - / 14 | крестьянка - дочь Муртаева Николая Алексеева [1]
04 | Муртаева Агрипина Николаева: - / 9 | крестьянка - дочь Муртаева Николая Алексеева [1]
05 | Муртаев Тихон Николаев: - / 14,5 | крестьянин - сын Муртаева Николая Алексеева [1]
06 | Муртаев Петр Николаев: - / 13 | крестьянин - сын Муртаева Николая Алексеева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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