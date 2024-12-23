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Немцова Прасковья Васильева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Немцова Прасковья Васильева
Пол
жен
Номер записи
2827
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
93
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
жена Немцова Матвея Захарова [9]
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 607об-608
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 93
01 | Немцов Матвей Иванов: 67 / 85 | крестьянин - глава
02 | Немцов Захар Матвеев: 36 / 54 | крестьянин - сын Немцова Матвея Захарова [1]
03 | Немцов Алексей Захаров: 19 / 37 | крестьянин - сын Немцова Захара Матвеева [2]
04 | Немцова Евфимия Васильева: - / 38 | крестьянка - жена Немцова Алексея Захарова [3]
05 | Немцова Татьяна Алексеева: - / 9 | крестьянка - дочь Немцова Алексея Захарова [3]
06 | Немцова Мария Алексеева: - / 2 | крестьянка - дочь Немцова Алексея Захарова [3]
07 | Немцов Роман Алексеев: - / 16,5 | крестьянин - сын Немцова Алексея Захарова [3]
08 | Немцов Павел Алексеев: - / 4,5 | крестьянин - сын Немцова Алексея Захарова [3]
09 | Немцов Матвей Захаров: 2,5 / 20,5 | крестьянин - сын Немцова Захара Матвеева [2]
10 | Немцова Прасковья Васильева: - / 24 | крестьянка - жена Немцова Матвея Захарова [9]
Комментарий наборщика
Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1858 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.240 л.337об-338: двор №72).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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