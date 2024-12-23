Немцов Алексей Захаров
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Немцов Алексей Захаров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2820
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 93
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Немцова Захара Матвеева [2]
- Возраст по прошлой РС
- 19
- Возраст по текущей РС
- 37
- Год рождения вычисленный
- 1797
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 607об-608
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 93
01 | Немцов Матвей Иванов: 67 / 85 | крестьянин - глава
02 | Немцов Захар Матвеев: 36 / 54 | крестьянин - сын Немцова Матвея Захарова [1]
03 | Немцов Алексей Захаров: 19 / 37 | крестьянин - сын Немцова Захара Матвеева [2]
04 | Немцова Евфимия Васильева: - / 38 | крестьянка - жена Немцова Алексея Захарова [3]
05 | Немцова Татьяна Алексеева: - / 9 | крестьянка - дочь Немцова Алексея Захарова [3]
06 | Немцова Мария Алексеева: - / 2 | крестьянка - дочь Немцова Алексея Захарова [3]
07 | Немцов Роман Алексеев: - / 16,5 | крестьянин - сын Немцова Алексея Захарова [3]
08 | Немцов Павел Алексеев: - / 4,5 | крестьянин - сын Немцова Алексея Захарова [3]
09 | Немцов Матвей Захаров: 2,5 / 20,5 | крестьянин - сын Немцова Захара Матвеева [2]
10 | Немцова Прасковья Васильева: - / 24 | крестьянка - жена Немцова Матвея Захарова [9]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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