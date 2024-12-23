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Немцов Матвей Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Немцов Матвей Иванов
Пол
муж
Номер записи
2818
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
93
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
67
Возраст по текущей РС
85
Год рождения вычисленный
1749
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 607об-608
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 93
01 | Немцов Матвей Иванов: 67 / 85 | крестьянин - глава
02 | Немцов Захар Матвеев: 36 / 54 | крестьянин - сын Немцова Матвея Захарова [1]
03 | Немцов Алексей Захаров: 19 / 37 | крестьянин - сын Немцова Захара Матвеева [2]
04 | Немцова Евфимия Васильева: - / 38 | крестьянка - жена Немцова Алексея Захарова [3]
05 | Немцова Татьяна Алексеева: - / 9 | крестьянка - дочь Немцова Алексея Захарова [3]
06 | Немцова Мария Алексеева: - / 2 | крестьянка - дочь Немцова Алексея Захарова [3]
07 | Немцов Роман Алексеев: - / 16,5 | крестьянин - сын Немцова Алексея Захарова [3]
08 | Немцов Павел Алексеев: - / 4,5 | крестьянин - сын Немцова Алексея Захарова [3]
09 | Немцов Матвей Захаров: 2,5 / 20,5 | крестьянин - сын Немцова Захара Матвеева [2]
10 | Немцова Прасковья Васильева: - / 24 | крестьянка - жена Немцова Матвея Захарова [9]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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