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Черкасова Евдокия Куприянова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Черкасова Евдокия Куприянова
Пол
жен
Номер записи
2813
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
92
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Черкасова Куприяна Федорова [1]
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1828
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 607об-608
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 92
01 | Черкасов Куприян Федоров: 17 / 35 | крестьянин - глава
02 | Черкасова Матрена: - / 35 | крестьянка - жена Черкасова Куприяна Федорова [1]
03 | Черкасова Феодосия Куприянова: - / 10 | крестьянка - дочь Черкасова Куприяна Федорова [1]
04 | Черкасова Евдокия Куприянова: - / 6 | крестьянка - дочь Черкасова Куприяна Федорова [1]
05 | Черкасова Наталья Куприянова: - / 5 | крестьянка - дочь Черкасова Куприяна Федорова [1]
06 | Черкасова Екатерина: - / 8 | крестьянка - падчерица Черкасова Куприяна Федорова [1]
07 | Черкасов Егор Куприянов: - / 12 | крестьянин - сын Черкасова Куприяна Федорова [1]
08 | Черкасов Семен Куприянов: - / 2,5 | крестьянин - сын Черкасова Куприяна Федорова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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