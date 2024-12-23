Черкасов Куприян Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеркасов Куприян Федоров

Черкасов Куприян Федоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Черкасов Куприян Федоров
Пол
муж
Номер записи
2810
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
92
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
17
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1799
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 607об-608
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 92
01 | Черкасов Куприян Федоров: 17 / 35 | крестьянин - глава
02 | Черкасова Матрена: - / 35 | крестьянка - жена Черкасова Куприяна Федорова [1]
03 | Черкасова Феодосия Куприянова: - / 10 | крестьянка - дочь Черкасова Куприяна Федорова [1]
04 | Черкасова Евдокия Куприянова: - / 6 | крестьянка - дочь Черкасова Куприяна Федорова [1]
05 | Черкасова Наталья Куприянова: - / 5 | крестьянка - дочь Черкасова Куприяна Федорова [1]
06 | Черкасова Екатерина: - / 8 | крестьянка - падчерица Черкасова Куприяна Федорова [1]
07 | Черкасов Егор Куприянов: - / 12 | крестьянин - сын Черкасова Куприяна Федорова [1]
08 | Черкасов Семен Куприянов: - / 2,5 | крестьянин - сын Черкасова Куприяна Федорова [1]
Комментарий наборщика
Имя в документе: Киприан. В предыдущей ревизии - Куприян. В ревизии 1858 г. его дети записаны с отчеством Куприянов.
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.