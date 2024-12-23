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Малыганова Матрена

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Малыганова Матрена
Пол
жен
Номер записи
2809
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
91
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Малыганова Петра Васильева [3]
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 607об-608
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 91
01 | Малыганов Василий Кузьмин: 43 / 61 | крестьянин - глава
02 | Малыганова Евдокия Федорова: - / 58 | крестьянка - жена Малыганова Василия Кузьмина [1]
03 | Малыганов Петр Васильев: 12 / 30 | крестьянин - сын Малыганова Василия Кузьмина [1]
04 | Малыганова Матрена: - / 32 | крестьянка - жена Малыганова Петра Васильева [3]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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