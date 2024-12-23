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Малыганов Василий Кузьмин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Малыганов Василий Кузьмин
Пол
муж
Номер записи
2806
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
91
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
43
Возраст по текущей РС
61
Год рождения вычисленный
1773
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 607об-608
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 91
01 | Малыганов Василий Кузьмин: 43 / 61 | крестьянин - глава
02 | Малыганова Евдокия Федорова: - / 58 | крестьянка - жена Малыганова Василия Кузьмина [1]
03 | Малыганов Петр Васильев: 12 / 30 | крестьянин - сын Малыганова Василия Кузьмина [1]
04 | Малыганова Матрена: - / 32 | крестьянка - жена Малыганова Петра Васильева [3]
Комментарий наборщика
Фамилия в документе: Малыгинов. В предыдущей ревизии: Малыганов (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.33об-34: двор №88).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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