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Малыганова Матрена

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Малыганова Матрена
Пол
жен
Номер записи
2805
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
90
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Малыганова Терентия Тимофеева [2]
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1813
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 606об-607
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 90
01 | Малыганов Тимофей Кузьмин: 35 / - | крестьянин - глава
02 | Малыганов Терентий Тимофеев: 11 / 29 | крестьянин - сын Малыганова Тимофея Кузьмина [1]
03 | Малыганова Матрена: - / 21 | крестьянка - жена Малыганова Терентия Тимофеева [2]
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Отчество в документе не указано.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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