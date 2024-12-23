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Малыганов Терентий Тимофеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Малыганов Терентий Тимофеев
Пол
муж
Номер записи
2804
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
90
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Малыганова Тимофея Кузьмина [1]
Возраст по прошлой РС
11
Возраст по текущей РС
29
Год рождения вычисленный
1805
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 606об-607
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 90
01 | Малыганов Тимофей Кузьмин: 35 / - | крестьянин - глава
02 | Малыганов Терентий Тимофеев: 11 / 29 | крестьянин - сын Малыганова Тимофея Кузьмина [1]
03 | Малыганова Матрена: - / 21 | крестьянка - жена Малыганова Терентия Тимофеева [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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