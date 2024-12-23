Лезова Мелания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛезова Мелания

Лезова Мелания

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Лезова Мелания
Пол
жен
Номер записи
2802
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
89
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
жена Лезова Трифона Дмитриева [6]
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1809
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 606об-607
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 89
01 | Лезов Василий Иванов: 61 / - | крестьянин - глава
02 | Лезов Ефим Дмитриев: 15 / 33 | крестьянин - внук Лезова Василия Иванова [1]
03 | Лезова Екатерина Егорова: - / 38 | крестьянка - жена Лезова Ефима Дмитриева [2]
04 | Лезова Марина Ефимова: - / 10 | крестьянка - дочь Лезова Ефима Дмитриева [2]
05 | Лезов Григорий Дмитриев: 8 / - | крестьянин - брат Лезова Ефима Дмитриева [2]
06 | Лезов Трифон Дмитриев: 4,5 / 22 | крестьянин - брат Лезова Ефима Дмитриева [2]
07 | Лезова Мелания: - / 25 | крестьянка - жена Лезова Трифона Дмитриева [6]
Комментарий наборщика
Отчество в документе не указано.
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.