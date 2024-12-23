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Лезов Василий Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Лезов Василий Иванов
Пол
муж
Номер записи
2796
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
89
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
61
Причина выбытия
умер
Год убытия
1830
Год рождения вычисленный
1755
Год смерти
1830
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 606об-607
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 89
01 | Лезов Василий Иванов: 61 / - | крестьянин - глава
02 | Лезов Ефим Дмитриев: 15 / 33 | крестьянин - внук Лезова Василия Иванова [1]
03 | Лезова Екатерина Егорова: - / 38 | крестьянка - жена Лезова Ефима Дмитриева [2]
04 | Лезова Марина Ефимова: - / 10 | крестьянка - дочь Лезова Ефима Дмитриева [2]
05 | Лезов Григорий Дмитриев: 8 / - | крестьянин - брат Лезова Ефима Дмитриева [2]
06 | Лезов Трифон Дмитриев: 4,5 / 22 | крестьянин - брат Лезова Ефима Дмитриева [2]
07 | Лезова Мелания: - / 25 | крестьянка - жена Лезова Трифона Дмитриева [6]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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