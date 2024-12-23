Малыганов Спиридон Корнеев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Малыганов Спиридон Корнеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2793
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 88
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Малыганова Корнея Абрамова [5]
- Возраст по прошлой РС
- 2
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1814
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 606об-607
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 88
01 | Малыганов Абрам Михайлов: 48 / 66 | крестьянин - глава
02 | Малыганова Прасковья Иванова: - / 58 | крестьянка - жена Малыганова Абрама Михайлова [1]
03 | Малыганов Макар Абрамов: 2,5 / - | крестьянин - сын Малыганова Абрама Михайлова [1]
04 | Малыганов Тарас Абрамов: 0 / 18 | крестьянин - сын Малыганова Абрама Михайлова [1]
05 | Малыганов Корней Абрамов: 30 / 48 | крестьянин - сын Малыганова Абрама Михайлова [1]
06 | Малыганова Варвара Григорьева: - / 45 | крестьянка - жена Малыганова Корнея Абрамова [5]
07 | Малыганов Спиридон Корнеев: 2 / 20 | крестьянин - сын Малыганова Корнея Абрамова [5]
08 | Малыганов Егор Корнеев: - / 8,5 | крестьянин - сын Малыганова Корнея Абрамова [5]
09 | Малыганов Андроник Михайлов: 20 / - | крестьянин - брат Малыганова Абрама Михайлова [1]
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