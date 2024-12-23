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Малыганов Корней Абрамов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Малыганов Корней Абрамов
Пол
муж
Номер записи
2791
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
88
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Малыганова Абрама Михайлова [1]
Возраст по прошлой РС
30
Возраст по текущей РС
48
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 606об-607
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 88
01 | Малыганов Абрам Михайлов: 48 / 66 | крестьянин - глава
02 | Малыганова Прасковья Иванова: - / 58 | крестьянка - жена Малыганова Абрама Михайлова [1]
03 | Малыганов Макар Абрамов: 2,5 / - | крестьянин - сын Малыганова Абрама Михайлова [1]
04 | Малыганов Тарас Абрамов: 0 / 18 | крестьянин - сын Малыганова Абрама Михайлова [1]
05 | Малыганов Корней Абрамов: 30 / 48 | крестьянин - сын Малыганова Абрама Михайлова [1]
06 | Малыганова Варвара Григорьева: - / 45 | крестьянка - жена Малыганова Корнея Абрамова [5]
07 | Малыганов Спиридон Корнеев: 2 / 20 | крестьянин - сын Малыганова Корнея Абрамова [5]
08 | Малыганов Егор Корнеев: - / 8,5 | крестьянин - сын Малыганова Корнея Абрамова [5]
09 | Малыганов Андроник Михайлов: 20 / - | крестьянин - брат Малыганова Абрама Михайлова [1]
Дополнительная информация в записи
Сын от первой жены
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 года имя Корнила (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.31об-32: двор №85).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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