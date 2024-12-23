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Ладыгин Савелий Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ладыгин Савелий Васильев
Пол
муж
Номер записи
2777
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
86
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
30
Причина выбытия
умер
Год убытия
1831
Год рождения вычисленный
1786
Год смерти
1831
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 605об-606
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 86
01 | Ладыгин Савелий Васильев: 30 / - | крестьянин - глава
02 | Ладыгин Даниил Савельев: 1 / - | крестьянин - сын Ладыгина Савелия Васильева [1]
03 | Ладыгин Михаил Савельев: - / 11,5 | крестьянин - сын Ладыгина Савелия Васильева [1]
04 | Ладыгина Наталья Савельева: - / 24 | крестьянка - дочь Ладыгина Савелия Васильева [1]
05 | Ладыгина Феодосия Савельева: - / 15 | крестьянка - дочь Ладыгина Савелия Васильева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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