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Владыкин Степан Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Владыкин Степан Васильев
Пол
муж
Номер записи
2776
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
85
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Владыкина Василия Ильина [1]
Дата рождения, указанная в РС
1821
Возраст по текущей РС
13
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 605об-606
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 85
01 | Владыкин Василий Ильин: 35 / - | крестьянин - глава
02 | Владыкина Татьяна Трофимова: - / 50 | крестьянка - жена Владыкина Василия Ильина [1]
03 | Владыкин Иван Васильев: 20 / - | крестьянин - сын Владыкина Василия Ильина [1]
04 | Владыкин Тимофей Васильев: 6 / - | крестьянин - сын Владыкина Василия Ильина [1]
05 | Владыкин Наум Васильев: 2,5 / 20,5 | крестьянин - сын Владыкина Василия Ильина [1]
06 | Владыкин Иван Васильев: 0 / 18 | крестьянин - сын Владыкина Василия Ильина [1]
07 | Владыкин Степан Васильев: - / 13 | крестьянин - сын Владыкина Василия Ильина [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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