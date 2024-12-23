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Владыкин Наум Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Владыкин Наум Васильев
Пол
муж
Номер записи
2774
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
85
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Владыкина Василия Ильина [1]
Возраст по прошлой РС
2,5
Возраст по текущей РС
20,5
Год рождения вычисленный
1813
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 605об-606
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 85
01 | Владыкин Василий Ильин: 35 / - | крестьянин - глава
02 | Владыкина Татьяна Трофимова: - / 50 | крестьянка - жена Владыкина Василия Ильина [1]
03 | Владыкин Иван Васильев: 20 / - | крестьянин - сын Владыкина Василия Ильина [1]
04 | Владыкин Тимофей Васильев: 6 / - | крестьянин - сын Владыкина Василия Ильина [1]
05 | Владыкин Наум Васильев: 2,5 / 20,5 | крестьянин - сын Владыкина Василия Ильина [1]
06 | Владыкин Иван Васильев: 0 / 18 | крестьянин - сын Владыкина Василия Ильина [1]
07 | Владыкин Степан Васильев: - / 13 | крестьянин - сын Владыкина Василия Ильина [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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