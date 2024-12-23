Ширшов Арефий Епифанов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Ширшов Арефий Епифанов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2769
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 84
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Ширшова Епифана Петрова [2]
- Возраст по текущей РС
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1816
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 605об-606
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 84
01 | Ширшов Петр Семенов: 52 / - | крестьянин - глава
02 | Ширшов Епифан Петров: 28 / - | крестьянин - сын Ширшова Петра Семенова [1]
03 | Ширшова Устиния Васильева: - / 43 | крестьянка - жена Ширшова Епифана Петрова [2]
04 | Ширшова Евфимия Епифанова: - / 22 | крестьянка - дочь Ширшова Епифана Петрова [2]
05 | Ширшова Федора Епифанова: - / 13 | крестьянка - дочь Ширшова Епифана Петрова [2]
06 | Ширшов Арефий Епифанов: 0 / 18 | крестьянин - сын Ширшова Епифана Петрова [2]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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