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Ширшова Евфимия Епифанова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ширшова Евфимия Епифанова
Пол
жен
Номер записи
2767
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
84
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Ширшова Епифана Петрова [2]
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1812
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 605об-606
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 84
01 | Ширшов Петр Семенов: 52 / - | крестьянин - глава
02 | Ширшов Епифан Петров: 28 / - | крестьянин - сын Ширшова Петра Семенова [1]
03 | Ширшова Устиния Васильева: - / 43 | крестьянка - жена Ширшова Епифана Петрова [2]
04 | Ширшова Евфимия Епифанова: - / 22 | крестьянка - дочь Ширшова Епифана Петрова [2]
05 | Ширшова Федора Епифанова: - / 13 | крестьянка - дочь Ширшова Епифана Петрова [2]
06 | Ширшов Арефий Епифанов: 0 / 18 | крестьянин - сын Ширшова Епифана Петрова [2]
Комментарий наборщика
Имя то же, что Афимья.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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