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Ширшов Петр Семенов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ширшов Петр Семенов
Пол
муж
Номер записи
2764
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
84
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
52
Причина выбытия
умер
Год убытия
1824
Год рождения вычисленный
1764
Год смерти
1824
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 605об-606
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 84
01 | Ширшов Петр Семенов: 52 / - | крестьянин - глава
02 | Ширшов Епифан Петров: 28 / - | крестьянин - сын Ширшова Петра Семенова [1]
03 | Ширшова Устиния Васильева: - / 43 | крестьянка - жена Ширшова Епифана Петрова [2]
04 | Ширшова Евфимия Епифанова: - / 22 | крестьянка - дочь Ширшова Епифана Петрова [2]
05 | Ширшова Федора Епифанова: - / 13 | крестьянка - дочь Ширшова Епифана Петрова [2]
06 | Ширшов Арефий Епифанов: 0 / 18 | крестьянин - сын Ширшова Епифана Петрова [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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