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Горбунова Прасковья

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Горбунова Прасковья
Пол
жен
Номер записи
2757
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
83
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Горбунова Ефима Леонтьева [2]
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1794
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 604об-605
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 83
01 | Горбунов Александр Андреев: 44 / 62 | крестьянин - глава
02 | Горбунов Ефим Леонтьев: 35 / - | крестьянин - зять Горбунова Александра Андреева [1]
03 | Горбунова Прасковья: - / 40 | крестьянка - жена Горбунова Ефима Леонтьева [2]
04 | Горбунова Прасковья Ефимова: - / 15 | крестьянка - дочь Горбунова Ефима Леонтьева [2]
05 | Горбунов Григорий Ефимов: 11 / 29 | крестьянин - сын Горбунова Ефима Леонтьева [2]
06 | Горбунова Агрипина: - / 28 | крестьянка - жена Горбунова Григория Ефимова [5]
07 | Горбунова Екатерина Григорьева: - / 3 | крестьянка - дочь Горбунова Григория Ефимова [5]
08 | Горбунов Лука Ефимов: 7 / - | крестьянин - сын Горбунова Ефима Леонтьева [2]
09 | Горбунов Роман Ефимов: 4 / - | крестьянин - сын Горбунова Ефима Леонтьева [2]
Комментарий наборщика
Отсутствует в предыдущей ревизии. Вероятно, вторая жена.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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