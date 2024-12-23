Горбунов Ефим Леонтьев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Горбунов Ефим Леонтьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2756
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 83
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- зять Горбунова Александра Андреева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 35
- Причина выбытия
- бежал
- Год убытия
- 1828
- Год рождения вычисленный
- 1781
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 604об-605
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 83
01 | Горбунов Александр Андреев: 44 / 62 | крестьянин - глава
02 | Горбунов Ефим Леонтьев: 35 / - | крестьянин - зять Горбунова Александра Андреева [1]
03 | Горбунова Прасковья: - / 40 | крестьянка - жена Горбунова Ефима Леонтьева [2]
04 | Горбунова Прасковья Ефимова: - / 15 | крестьянка - дочь Горбунова Ефима Леонтьева [2]
05 | Горбунов Григорий Ефимов: 11 / 29 | крестьянин - сын Горбунова Ефима Леонтьева [2]
06 | Горбунова Агрипина: - / 28 | крестьянка - жена Горбунова Григория Ефимова [5]
07 | Горбунова Екатерина Григорьева: - / 3 | крестьянка - дочь Горбунова Григория Ефимова [5]
08 | Горбунов Лука Ефимов: 7 / - | крестьянин - сын Горбунова Ефима Леонтьева [2]
09 | Горбунов Роман Ефимов: 4 / - | крестьянин - сын Горбунова Ефима Леонтьева [2]
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