Горбунов Александр Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунов Александр Андреев

Горбунов Александр Андреев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Горбунов Александр Андреев
Пол
муж
Номер записи
2755
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
83
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
44
Возраст по текущей РС
62
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 604об-605
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 83
01 | Горбунов Александр Андреев: 44 / 62 | крестьянин - глава
02 | Горбунов Ефим Леонтьев: 35 / - | крестьянин - зять Горбунова Александра Андреева [1]
03 | Горбунова Прасковья: - / 40 | крестьянка - жена Горбунова Ефима Леонтьева [2]
04 | Горбунова Прасковья Ефимова: - / 15 | крестьянка - дочь Горбунова Ефима Леонтьева [2]
05 | Горбунов Григорий Ефимов: 11 / 29 | крестьянин - сын Горбунова Ефима Леонтьева [2]
06 | Горбунова Агрипина: - / 28 | крестьянка - жена Горбунова Григория Ефимова [5]
07 | Горбунова Екатерина Григорьева: - / 3 | крестьянка - дочь Горбунова Григория Ефимова [5]
08 | Горбунов Лука Ефимов: 7 / - | крестьянин - сын Горбунова Ефима Леонтьева [2]
09 | Горбунов Роман Ефимов: 4 / - | крестьянин - сын Горбунова Ефима Леонтьева [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.