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Рогова Екатерина

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Рогова Екатерина
Пол
жен
Номер записи
2750
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
82
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
падчерица Рогова Николая Степанова [3]
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1819
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 604об-605
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 82
01 | Рогов Михаил Григорьев: 76 / - | крестьянин - глава
02 | Рогов Степан Михайлов: 51 / - | крестьянин - сын Рогова Михаила Григорьева [1]
03 | Рогов Николай Степанов: 32 / 50 | крестьянин - сын Рогова Степана Михайлова [2]
04 | Рогова Мавра: - / 44 | крестьянка - жена Рогова Николая Степанова [3]
05 | Рогова Дарья Николаева: - / 6,5 | крестьянка - дочь Рогова Николая Степанова [3]
06 | Рогова Марфа: - / 24 | крестьянка - падчерица Рогова Николая Степанова [3]
07 | Рогова Екатерина: - / 15 | крестьянка - падчерица Рогова Николая Степанова [3]
08 | Рогова Анна Филиппова: - / 19 | крестьянка - племянница Рогова Николая Степанова [3]
09 | Рогов Дмитрий Николаев: 2,5 / 20,5 | крестьянин - сын Рогова Николая Степанова [3]
10 | Рогова Анастасия: - / 22 | крестьянка - жена Рогова Дмитрия Николаева [9]
11 | Рогов Степан Дмитриев: - / 1,5 | крестьянин - сын Рогова Дмитрия Николаева [9]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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