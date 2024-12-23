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Рогов Степан Михайлов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Рогов Степан Михайлов
Пол
муж
Номер записи
2745
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
82
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Рогова Михаила Григорьева [1]
Возраст по прошлой РС
51
Причина выбытия
умер
Год убытия
1816
Год рождения вычисленный
1765
Год смерти
1816
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 604об-605
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 82
01 | Рогов Михаил Григорьев: 76 / - | крестьянин - глава
02 | Рогов Степан Михайлов: 51 / - | крестьянин - сын Рогова Михаила Григорьева [1]
03 | Рогов Николай Степанов: 32 / 50 | крестьянин - сын Рогова Степана Михайлова [2]
04 | Рогова Мавра: - / 44 | крестьянка - жена Рогова Николая Степанова [3]
05 | Рогова Дарья Николаева: - / 6,5 | крестьянка - дочь Рогова Николая Степанова [3]
06 | Рогова Марфа: - / 24 | крестьянка - падчерица Рогова Николая Степанова [3]
07 | Рогова Екатерина: - / 15 | крестьянка - падчерица Рогова Николая Степанова [3]
08 | Рогова Анна Филиппова: - / 19 | крестьянка - племянница Рогова Николая Степанова [3]
09 | Рогов Дмитрий Николаев: 2,5 / 20,5 | крестьянин - сын Рогова Николая Степанова [3]
10 | Рогова Анастасия: - / 22 | крестьянка - жена Рогова Дмитрия Николаева [9]
11 | Рогов Степан Дмитриев: - / 1,5 | крестьянин - сын Рогова Дмитрия Николаева [9]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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