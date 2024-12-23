Рогов Михаил Григорьев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Рогов Михаил Григорьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2744
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 82
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 76
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1817
- Год рождения вычисленный
- 1740
- Год смерти
- 1817
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 604об-605
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 82
01 | Рогов Михаил Григорьев: 76 / - | крестьянин - глава
02 | Рогов Степан Михайлов: 51 / - | крестьянин - сын Рогова Михаила Григорьева [1]
03 | Рогов Николай Степанов: 32 / 50 | крестьянин - сын Рогова Степана Михайлова [2]
04 | Рогова Мавра: - / 44 | крестьянка - жена Рогова Николая Степанова [3]
05 | Рогова Дарья Николаева: - / 6,5 | крестьянка - дочь Рогова Николая Степанова [3]
06 | Рогова Марфа: - / 24 | крестьянка - падчерица Рогова Николая Степанова [3]
07 | Рогова Екатерина: - / 15 | крестьянка - падчерица Рогова Николая Степанова [3]
08 | Рогова Анна Филиппова: - / 19 | крестьянка - племянница Рогова Николая Степанова [3]
09 | Рогов Дмитрий Николаев: 2,5 / 20,5 | крестьянин - сын Рогова Николая Степанова [3]
10 | Рогова Анастасия: - / 22 | крестьянка - жена Рогова Дмитрия Николаева [9]
11 | Рогов Степан Дмитриев: - / 1,5 | крестьянин - сын Рогова Дмитрия Николаева [9]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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