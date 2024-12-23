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Космачов Тимофей Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Космачов Тимофей Иванов
Пол
муж
Номер записи
2740
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
81
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
брат Космачова Гурьяна Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
14
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 603об-604
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 81
01 | Космачов Гурьян Иванов: 23 / - | крестьянин - глава
02 | Космачова Матрена Петрова: - / 38 | крестьянка - жена Космачова Гурьяна Иванова [1]
03 | Космачова Степанида Гурьянова: - / 19,5 | крестьянка - дочь Космачова Гурьяна Иванова [1]
04 | Космачова Марфа Гурьянова: - / 16 | крестьянка - дочь Космачова Гурьяна Иванова [1]
05 | Космачов Семен Гурьянов: - / 8,5 | крестьянин - сын Космачова Гурьяна Иванова [1]
06 | Космачов Тимофей Иванов: 14 / 32 | крестьянин - брат Космачова Гурьяна Иванова [1]
07 | Космачова Екатерина: - / 35 | крестьянка - жена Космачова Тимофея Иванова [6]
08 | Космачов Григорий Тимофеев: - / 6,5 | крестьянин - сын Космачова Тимофея Иванова [6]
09 | Космачов Василий Тимофеев: - / 4 | крестьянин - сын Космачова Тимофея Иванова [6]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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