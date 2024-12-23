Космачова Степанида Гурьянова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Космачова Степанида Гурьянова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2737
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 81
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- дочь Космачова Гурьяна Иванова [1]
- Возраст по текущей РС
- 19,5
- Год рождения вычисленный
- 1814
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 603об-604
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 81
01 | Космачов Гурьян Иванов: 23 / - | крестьянин - глава
02 | Космачова Матрена Петрова: - / 38 | крестьянка - жена Космачова Гурьяна Иванова [1]
03 | Космачова Степанида Гурьянова: - / 19,5 | крестьянка - дочь Космачова Гурьяна Иванова [1]
04 | Космачова Марфа Гурьянова: - / 16 | крестьянка - дочь Космачова Гурьяна Иванова [1]
05 | Космачов Семен Гурьянов: - / 8,5 | крестьянин - сын Космачова Гурьяна Иванова [1]
06 | Космачов Тимофей Иванов: 14 / 32 | крестьянин - брат Космачова Гурьяна Иванова [1]
07 | Космачова Екатерина: - / 35 | крестьянка - жена Космачова Тимофея Иванова [6]
08 | Космачов Григорий Тимофеев: - / 6,5 | крестьянин - сын Космачова Тимофея Иванова [6]
09 | Космачов Василий Тимофеев: - / 4 | крестьянин - сын Космачова Тимофея Иванова [6]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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