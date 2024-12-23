Юрочкина Наталья Лаврентьева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Юрочкина Наталья Лаврентьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2727
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 80
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- жена Юрочкина Парфена Кондратьева [2]
- Возраст по текущей РС
- 40
- Год рождения вычисленный
- 1794
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 603об-604
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 80
01 | Юрочкин Кондратий Петров: 45 / - | крестьянин - глава
02 | Юрочкин Парфен Кондратьев: 19 / 37 | крестьянин - сын Юрочкина Кондратия Петрова [1]
03 | Юрочкина Наталья Лаврентьева: - / 40 | крестьянка - жена Юрочкина Парфена Кондратьева [2]
04 | Юрочкина Васса Парфенова: - / 19 | крестьянка - дочь Юрочкина Парфена Кондратьева [2]
05 | Юрочкин Иван Парфенов: - / 13 | крестьянин - сын Юрочкина Парфена Кондратьева [2]
06 | Юрочкин Конон Кондратьев: 14 / - | крестьянин - сын Юрочкина Кондратия Петрова [1]
07 | Юрочкин Егор Кондратьев: 11 / 29 | крестьянин - сын Юрочкина Кондратия Петрова [1]
08 | Юрочкина Феодосия Михайлова: - / 26 | крестьянка - жена Юрочкина Егора Кондратьева [7]
09 | Юрочкина Анна Егорова: - / 0 | крестьянка - дочь Юрочкина Егора Кондратьева [7]
10 | Юрочкин Мартын Кондратьев: 1 / 19 | крестьянин - сын Юрочкина Кондратия Петрова [1]
- Комментарий наборщика
- Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1816 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.22об-23: двор №58).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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