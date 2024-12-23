Юрочкин Кондратий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрочкин Кондратий Петров

Юрочкин Кондратий Петров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Юрочкин Кондратий Петров
Пол
муж
Номер записи
2725
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
80
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
45
Причина выбытия
умер
Год убытия
1825
Год рождения вычисленный
1771
Год смерти
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 603об-604
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 80
01 | Юрочкин Кондратий Петров: 45 / - | крестьянин - глава
02 | Юрочкин Парфен Кондратьев: 19 / 37 | крестьянин - сын Юрочкина Кондратия Петрова [1]
03 | Юрочкина Наталья Лаврентьева: - / 40 | крестьянка - жена Юрочкина Парфена Кондратьева [2]
04 | Юрочкина Васса Парфенова: - / 19 | крестьянка - дочь Юрочкина Парфена Кондратьева [2]
05 | Юрочкин Иван Парфенов: - / 13 | крестьянин - сын Юрочкина Парфена Кондратьева [2]
06 | Юрочкин Конон Кондратьев: 14 / - | крестьянин - сын Юрочкина Кондратия Петрова [1]
07 | Юрочкин Егор Кондратьев: 11 / 29 | крестьянин - сын Юрочкина Кондратия Петрова [1]
08 | Юрочкина Феодосия Михайлова: - / 26 | крестьянка - жена Юрочкина Егора Кондратьева [7]
09 | Юрочкина Анна Егорова: - / 0 | крестьянка - дочь Юрочкина Егора Кондратьева [7]
10 | Юрочкин Мартын Кондратьев: 1 / 19 | крестьянин - сын Юрочкина Кондратия Петрова [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.