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Необувкина Евдокия

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Необувкина Евдокия
Пол
жен
Номер записи
2723
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
79
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Необувкина Клементия Пименова [1]
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 603об-604
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 79
01 | Необувкин Клементий Пименов: 11 / 29 | крестьянин - глава
02 | Необувкина Евдокия: - / 24 | крестьянка - жена Необувкина Клементия Пименова [1]
03 | Необувкина Варвара Клементьева: - / 1 | крестьянка - дочь Необувкина Клементия Пименова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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