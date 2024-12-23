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Необувкин Клементий Пименов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Необувкин Клементий Пименов
Пол
муж
Номер записи
2722
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
79
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
11
Возраст по текущей РС
29
Год рождения вычисленный
1805
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 603об-604
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 79
01 | Необувкин Клементий Пименов: 11 / 29 | крестьянин - глава
02 | Необувкина Евдокия: - / 24 | крестьянка - жена Необувкина Клементия Пименова [1]
03 | Необувкина Варвара Клементьева: - / 1 | крестьянка - дочь Необувкина Клементия Пименова [1]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. имя - Клементий Тимофеев, записан пасынком Пимена Иванова Куксина (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.53об-54: двор №146).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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