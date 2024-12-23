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Лезова Агрипина Васильева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Лезова Агрипина Васильева
Пол
жен
Номер записи
2718
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
77
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
жена Лезова Тимофея Петрова [5]
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 602об-603
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 77
01 | Лезов Петр Иванов: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Лезов Иван Петров: 15 / 33 | крестьянин - сын Лезова Петра Иванова [1]
03 | Лезова Устиния Потапова: - / 27 | крестьянка - жена Лезова Ивана Петрова [2]
04 | Лезова Татьяна Иванова: - / 2 | крестьянка - дочь Лезова Ивана Петрова [2]
05 | Лезов Тимофей Петров: 12 / 30 | крестьянин - сын Лезова Петра Иванова [1]
06 | Лезова Агрипина Васильева: - / 34 | крестьянка - жена Лезова Тимофея Петрова [5]
07 | Лезов Роман Петров: 9 / - | крестьянин - сын Лезова Петра Иванова [1]
08 | Лезов Тит Петров: 4,5 / - | крестьянин - сын Лезова Петра Иванова [1]
Комментарий наборщика
Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1858 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.240 л.332об-333: двор №56).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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