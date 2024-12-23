Лезов Петр Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛезов Петр Иванов

Лезов Петр Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Лезов Петр Иванов
Пол
муж
Номер записи
2713
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
77
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
43
Причина выбытия
умер
Год убытия
1825
Год рождения вычисленный
1773
Год смерти
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 602об-603
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 77
01 | Лезов Петр Иванов: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Лезов Иван Петров: 15 / 33 | крестьянин - сын Лезова Петра Иванова [1]
03 | Лезова Устиния Потапова: - / 27 | крестьянка - жена Лезова Ивана Петрова [2]
04 | Лезова Татьяна Иванова: - / 2 | крестьянка - дочь Лезова Ивана Петрова [2]
05 | Лезов Тимофей Петров: 12 / 30 | крестьянин - сын Лезова Петра Иванова [1]
06 | Лезова Агрипина Васильева: - / 34 | крестьянка - жена Лезова Тимофея Петрова [5]
07 | Лезов Роман Петров: 9 / - | крестьянин - сын Лезова Петра Иванова [1]
08 | Лезов Тит Петров: 4,5 / - | крестьянин - сын Лезова Петра Иванова [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.