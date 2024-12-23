Лезов Петр Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Лезов Петр Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2713
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 77
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 43
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1825
- Год рождения вычисленный
- 1773
- Год смерти
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 602об-603
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 77
01 | Лезов Петр Иванов: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Лезов Иван Петров: 15 / 33 | крестьянин - сын Лезова Петра Иванова [1]
03 | Лезова Устиния Потапова: - / 27 | крестьянка - жена Лезова Ивана Петрова [2]
04 | Лезова Татьяна Иванова: - / 2 | крестьянка - дочь Лезова Ивана Петрова [2]
05 | Лезов Тимофей Петров: 12 / 30 | крестьянин - сын Лезова Петра Иванова [1]
06 | Лезова Агрипина Васильева: - / 34 | крестьянка - жена Лезова Тимофея Петрова [5]
07 | Лезов Роман Петров: 9 / - | крестьянин - сын Лезова Петра Иванова [1]
08 | Лезов Тит Петров: 4,5 / - | крестьянин - сын Лезова Петра Иванова [1]
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