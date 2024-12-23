Лезова Анна Васильева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Лезова Анна Васильева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2708
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 76
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- жена Лезова Родиона Федорова [5]
- Возраст по текущей РС
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1806
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 602об-603
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 76
01 | Лезов Филипп Иванов: 48 / 66 | крестьянин - глава
02 | Лезов Федор Филиппов: 28 / 46 | крестьянин - сын Лезова Филиппа Иванова [1]
03 | Лезова Васса Федорова: - / 16 | крестьянка - дочь Лезова Федора Филиппова [2]
04 | Лезова Неонила Федорова: - / 12 | крестьянка - дочь Лезова Федора Филиппова [2]
05 | Лезов Родион Федоров: 10 / 28 | крестьянин - сын Лезова Федора Филиппова [2]
06 | Лезова Анна Васильева: - / 28 | крестьянка - жена Лезова Родиона Федорова [5]
07 | Лезова Ульяна Родионова: - / 7 | крестьянка - дочь Лезова Родиона Федорова [5]
08 | Лезова Прасковья Родионова: - / 4,5 | крестьянка - дочь Лезова Родиона Федорова [5]
09 | Лезов Павел Родионов: - / 1,5 | крестьянин - сын Лезова Родиона Федорова [5]
10 | Лезов Тимофей Федоров: - / 7,5 | крестьянин - сын Лезова Федора Филиппова [2]
- Комментарий наборщика
- Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1858 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.240 л.358об-359: двор №129).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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