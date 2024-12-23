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Лезов Родион Федоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Лезов Родион Федоров
Пол
муж
Номер записи
2707
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
76
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Лезова Федора Филиппова [2]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1806
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 602об-603
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 76
01 | Лезов Филипп Иванов: 48 / 66 | крестьянин - глава
02 | Лезов Федор Филиппов: 28 / 46 | крестьянин - сын Лезова Филиппа Иванова [1]
03 | Лезова Васса Федорова: - / 16 | крестьянка - дочь Лезова Федора Филиппова [2]
04 | Лезова Неонила Федорова: - / 12 | крестьянка - дочь Лезова Федора Филиппова [2]
05 | Лезов Родион Федоров: 10 / 28 | крестьянин - сын Лезова Федора Филиппова [2]
06 | Лезова Анна Васильева: - / 28 | крестьянка - жена Лезова Родиона Федорова [5]
07 | Лезова Ульяна Родионова: - / 7 | крестьянка - дочь Лезова Родиона Федорова [5]
08 | Лезова Прасковья Родионова: - / 4,5 | крестьянка - дочь Лезова Родиона Федорова [5]
09 | Лезов Павел Родионов: - / 1,5 | крестьянин - сын Лезова Родиона Федорова [5]
10 | Лезов Тимофей Федоров: - / 7,5 | крестьянин - сын Лезова Федора Филиппова [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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