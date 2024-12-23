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Кашанин Селиверст Яковлев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кашанин Селиверст Яковлев
Пол
муж
Номер записи
2702
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
75
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Кашанина Якова Алексеева [1]
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1814
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 602об-603
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 75
01 | Кашанин Яков Алексеев: 41 / 59 | крестьянин - глава
02 | Кашанин Нестор Яковлев: 14 / - | крестьянин - сын Кашанина Якова Алексеева [1]
03 | Кашанина Анисья Несторова: - / 7 | крестьянка - дочь Кашанина Нестора Яковлева [2]
04 | Кашанин Зиновий Яковлев: 7 / 25 | крестьянин - сын Кашанина Якова Алексеева [1]
05 | Кашанина Мелания: - / 22 | крестьянка - жена Кашанина Зиновия Яковлева [4]
06 | Кашанин Кондратий Яковлев: 4 / - | крестьянин - сын Кашанина Якова Алексеева [1]
07 | Кашанин Селиверст Яковлев: 2 / 20 | крестьянин - сын Кашанина Якова Алексеева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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