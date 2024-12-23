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Кашанин Яков Алексеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кашанин Яков Алексеев
Пол
муж
Номер записи
2696
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
75
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
41
Возраст по текущей РС
59
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 602об-603
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 75
01 | Кашанин Яков Алексеев: 41 / 59 | крестьянин - глава
02 | Кашанин Нестор Яковлев: 14 / - | крестьянин - сын Кашанина Якова Алексеева [1]
03 | Кашанина Анисья Несторова: - / 7 | крестьянка - дочь Кашанина Нестора Яковлева [2]
04 | Кашанин Зиновий Яковлев: 7 / 25 | крестьянин - сын Кашанина Якова Алексеева [1]
05 | Кашанина Мелания: - / 22 | крестьянка - жена Кашанина Зиновия Яковлева [4]
06 | Кашанин Кондратий Яковлев: 4 / - | крестьянин - сын Кашанина Якова Алексеева [1]
07 | Кашанин Селиверст Яковлев: 2 / 20 | крестьянин - сын Кашанина Якова Алексеева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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