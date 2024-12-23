Протасов Даниил Максимов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Протасов Даниил Максимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2693
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 74
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- сын Протасова Максима Алексеева [2]
- Возраст по прошлой РС
- 2
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1814
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 601об-602
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 74
01 | Протасов Ларион Петров: 46 / - | крестьянин - глава
02 | Протасов Максим Алексеев: 27 / 45 | крестьянин - зять Протасова Лариона Петрова [1]
03 | Протасова Пелагея Ларионова: - / 41 | крестьянка - жена Протасова Максима Алексеева [2]
04 | Протасова Марина Максимова: - / 16 | крестьянка - дочь Протасова Максима Алексеева [2]
05 | Протасова Марфа Максимова: - / 12 | крестьянка - дочь Протасова Максима Алексеева [2]
06 | Протасова Евфросиния Максимова: - / 7 | крестьянка - дочь Протасова Максима Алексеева [2]
07 | Протасов Арефий Максимов: 9 / - | крестьянин - сын Протасова Максима Алексеева [2]
08 | Протасов Григорий Максимов: 4,5 / 22,5 | крестьянин - сын Протасова Максима Алексеева [2]
09 | Протасов Даниил Максимов: 2 / 20 | крестьянин - сын Протасова Максима Алексеева [2]
10 | Протасов Василий Максимов: 1,5 / - | крестьянин - сын Протасова Максима Алексеева [2]
11 | Протасов Степан Максимов: - / 9,5 | крестьянин - сын Протасова Максима Алексеева [2]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 года записан под фамилией Кашанин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.27об-28: двор №71).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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