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Протасов Арефий Максимов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Протасов Арефий Максимов
Пол
муж
Номер записи
2691
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
74
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Протасова Максима Алексеева [2]
Возраст по прошлой РС
9
Причина выбытия
умер
Год убытия
1817
Год рождения вычисленный
1807
Год смерти
1817
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 601об-602
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 74
01 | Протасов Ларион Петров: 46 / - | крестьянин - глава
02 | Протасов Максим Алексеев: 27 / 45 | крестьянин - зять Протасова Лариона Петрова [1]
03 | Протасова Пелагея Ларионова: - / 41 | крестьянка - жена Протасова Максима Алексеева [2]
04 | Протасова Марина Максимова: - / 16 | крестьянка - дочь Протасова Максима Алексеева [2]
05 | Протасова Марфа Максимова: - / 12 | крестьянка - дочь Протасова Максима Алексеева [2]
06 | Протасова Евфросиния Максимова: - / 7 | крестьянка - дочь Протасова Максима Алексеева [2]
07 | Протасов Арефий Максимов: 9 / - | крестьянин - сын Протасова Максима Алексеева [2]
08 | Протасов Григорий Максимов: 4,5 / 22,5 | крестьянин - сын Протасова Максима Алексеева [2]
09 | Протасов Даниил Максимов: 2 / 20 | крестьянин - сын Протасова Максима Алексеева [2]
10 | Протасов Василий Максимов: 1,5 / - | крестьянин - сын Протасова Максима Алексеева [2]
11 | Протасов Степан Максимов: - / 9,5 | крестьянин - сын Протасова Максима Алексеева [2]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 года записан под фамилией Кашанин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.27об-28: двор №71).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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